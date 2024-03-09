Немецкий военный журналист высоко оценил эффективность российских бомб с УМПК

Немецкий журналист Юлиан Репке, пишущий на военную тематику, высоко оценил эффективность применения в зоне СВО российских бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Видеорепортаж на эту тему опубликовало издание Bild.

Репке охарактеризовал точность попадания как «невероятную» и пояснил, что благодаря УМПК, оснащенному навигационной системой ГЛОНАСС и складными крыльями, обычные свободнопадающие бомбы обретают свойство бить точно в цель.

8 марта экипажи Су-34 нанесли удар бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по укрепрайону ВСУ на Авдеевском направлении.

4 марта российская авиация нанесла удар теми же авиабомбами с УМПК по опорному пункту Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении.

Ранее командование ВСУ под Соледаром было уничтожено российской бомбой ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).