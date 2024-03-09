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Подсчитано число ударов ВСУ по населенным пунктам на левом берегу Днепра за сутки

РИА Новости: ВСУ за сутки 30 раз обстреляли левый берег Днепра в Херсонщине

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Gleb Garanich/Reuters

ВСУ за день нанесли 30 ударов по левому берегу Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости.

«В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 14 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики нанесли еще 16 ударов», — говорится в сообщении источника агентства.

Были обстреляны Старая Збурьевка, Днепряны, Алешки, Саги, Каховка, Пролетарка и Песчановка. При этом о масштабе разрушений и пострадавших информации нет.

Ранее командир российского подразделения с позывным «Гром» рассказал, как пресекаются все попытки форсирования Днепра ВСУ.

«Если обнаружено начало движения противника либо движение моторных лодок, болотоходов — начинаем его поражать еще в начале его выдвижения», — сообщил «Гром».

По его словам, все места выхода ВСУ к воде известны. И когда противник появляется в тех местах, российские военные открывают по ним артиллерийский огонь.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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