В Турции заявили о готовности вернуться к программе F-35

Турция готова обсуждать с Соединенными Штатами возвращение к программе поставок американских истребителей F-35, Анкара считает исключение из нее несправедливой. Об этом заявил глава МИД республики Хакан Фидан, чьи слова приводит газета Star.

«Что касается F-35, то, как вы знаете, мы были частью этой программы, а затем произошло необоснованное исключение из нее. Турция всегда готова обсуждать эти вопросы широко и открыто», – отметил дипломат. Он также призвал Белый дом пойти навстречу и обменяться мнениями.

Вашингтон исключил Турцию из программы поставок истребителей F-35 после того, как Анкара заключила контракт с Россией на покупку комплекта С-400. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла.

Отмечается, что Соединенные Штаты уже подписали программу по истребителям с семью оставшимися партнерами по проекту – Канадой, Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией и Норвегией.

Накануне сообщалось, что новейший истребитель США F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия.

Ранее МО Сингапура заявило, что США применяют F-35 для поиска позиций РФ на Украине.