ВСУ атаковали беспилотником хутор в Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотным летательным аппаратом хутор Мухин Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, с дрона было сброшено взрывное устройство на территорию жилого сектора.

Гладков заверил, что никто не пострадал. Однако в одном частном жилом доме осколками пробило окна и посекло фасад.

В настоящее время оперативные службы работают на месте ЧП.

8 марта Гладков сообщал, что в результате атаки украинских дронов на село Рождественка два человека не выжили, еще один мужчина получил тяжелые ранения. Пострадавшего перевели в реанимацию после операции.

По данным Министерства обороны РФ, расчеты сил противовоздушной обороны подбили и уничтожили 47 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами Российской Федерации в ночь на 9 марта.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.