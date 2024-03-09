Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали беспилотником хутор в Белгородской области

Гладков сообщил об атаке ВСУ хутора Мухин в Белгородской области

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотным летательным аппаратом хутор Мухин Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, с дрона было сброшено взрывное устройство на территорию жилого сектора.

Гладков заверил, что никто не пострадал. Однако в одном частном жилом доме осколками пробило окна и посекло фасад.

В настоящее время оперативные службы работают на месте ЧП.

8 марта Гладков сообщал, что в результате атаки украинских дронов на село Рождественка два человека не выжили, еще один мужчина получил тяжелые ранения. Пострадавшего перевели в реанимацию после операции.

По данным Министерства обороны РФ, расчеты сил противовоздушной обороны подбили и уничтожили 47 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами Российской Федерации в ночь на 9 марта.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами