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Российского офицера вернули с СВО из-за невозвращенного займа

Baza: офицера ГУФСИН вернули с СВО из-за займа в 5 тысяч рублей

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РИА Новости

Офицера внутренней службы ГУФСИН вернули с СВО из-за невозвращенного микрокредита в 5 тыс. руб. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, в феврале 2022-го офицер спецназа Арзу Ахмедов взял несколько микрозаймов: около десяти, каждый по 5 тыс. руб. Все долги, кроме одного, он вернул вовремя. По словам самого Арзу, он просто забыл о займе и вернул его спустя 2 месяца. После этого мужчина уехал в зону СВО, и уже там узнал, что против него возбуждено уголовное дело о кредитном мошенничестве.

Оказалось, что при оформлении займа Ахмедов указал другое место работы, поэтому следствие возбудило уголовное дело о хищении средств. При этом остальные данные (паспорт, адрес, номер телефона и уровень дохода) он указал правильно.

Из-за уголовного дела офицера вернули с СВО, а в марте 2023 года его осудили за мошенничество и уволили с работы. В октябре того же года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру. Однако недавно обвинение в мошенничестве предъявили снова, хотя долг Ахмедовым был погашен за месяц до возбуждения уголовного дела.

В феврале ученик третьего класса оформил на отца микрозайм, чтобы купить валюту в онлайн-игре.

Стало известно, кто из россиян запрашивает самые крупные микрозаймы.

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