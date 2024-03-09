В США предрекли Украине потерю еще больших территорий

Обозреватель Business Insider Элла Шерман заявила в своем материале, что Украина может потерять еще больше территорий в результате продвижения российских военных после взятия под контроль Авдеевки.

«Украина все еще может потерять многое, поскольку российские военные продолжают идти дальше после взятия под контроль Авдеевки», — пишет журналист.

Шерман отметила, что российские силы не снизили темпы своего продвижения и уже освободили несколько деревень после Авдеевки. В статье подчеркивается, что ресурсы Украины стремительно иссякают, и если она не сможет вовремя добыть необходимое оборудование и выстроить мощную оборону, то войска РФ через нее легко прорвутся.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинская армия не может организованно отступать под Авдеевкой из-за отсутствия линии обороны.

Министерство обороны России 8 марта сообщало, что российские военные за неделю отразили 65 атак Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении.

В этот же день телеканал Welt передавал, что конфликт на Украине близок к переломному моменту, Россия постепенно прорывает фронт на фоне неудач Вооруженных сил Украины из-за нехватки снарядов.

Ранее на Украине признали риск потерять Харьков в этом году.