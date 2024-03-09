В Белгородской области беспилотник атаковал село Безымено

Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частное домовладение в селе Безымено Грайвороновского городского округа Белгородской области. Об этом с своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, от взрыва никто не пострадал, но в доме выбиты окна и повреждена линия газоснабжения. На месте происшествия работают оперативные службы.

9 марта Минобороны сообщило об отражении ночных атак дронов ВСУ. Над четырьмя регионами РФ было сбито 47 украинских БПЛА. Наиболее интенсивному налету подверглась Ростовская область: несколько десятков беспилотников пытались атаковать Таганрог, где есть предприятие оборонной промышленности. На его территории начался пожар.

Минобороны РФ отмечает, что украинской стороной были использованы дроны самолетного типа. Это одна из самых массовых атак БПЛА на российскую территорию за последнее время.

Ранее ВСУ обстреляли морской порт в Херсонской области.