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ВСУ написали цель на одном из сбитых дронов

ВСУ заявили о намерении атаковать дроном Новолипецкий металлургический комбинат

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Один из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбитых над территорией России, летел в сторону Новолипецкого металлургического комбината. Об этом говорит надпись, сделанная маркером на крыле сбитого дрона, кадры с которым опубликованы в Telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.

На снимках видны лежащие в снегу обломки упавшего дрона. На нем написано: «Горячий привет Липецкому металлургическому комбинату». Рядом с надписью украинские военные пририсовали сердце.

По словам Рожина, на фото — сбитый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Лють».

В ночь на 9 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 47 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Telegram-канал Shot сообщал о взрывах над Ростовской областью. Жители Таганрога рассказали каналу, что в регионе раздались громкие звуки, похожие на работу ПВО. По их словам, над городом прозвучало от 15 до 20 громких хлопков.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что российские системы ПВО сбили беспилотник ВСУ.

Ранее украинские БПЛА сбили в небе над Ленинградской областью.

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