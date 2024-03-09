Артиллеристы Западной группировки войск РФ сорвали ротацию войск противника

На Купянском направлении СВО расчетами гаубиц «Гиацинт-Б» Западной группировки войск ВС РФ сорвана ротация подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

По сведениям министерства, на одном из участков фронта Купянского направления СВО разведка артиллерийского подразделения вскрыла попытку проведения ротации подразделений ВСУ. Расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» по полученным координатам навели орудия и беглым огнем уничтожили скопление личного состава и легкобронированной техники противника.

В Минобороны России отметили, что операторы расчетов беспилотных летательных аппаратов круглосуточно отслеживают передвижение подразделений ВСУ и передают координаты целей артиллерийским расчетам группировки войск «Запад», которые уничтожают военные объекты, фортификационные сооружения и технику украинской армии.

9 марта сообщалось, что бойцы ВДВ выдавили противника из укреплений на северском направлении.

В тот же день российский оператор дрона смог быстро передать координаты вражеского миномета.

Ранее Минобороны сообщило о сбитом украинском МиГ–29.