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В РФ нашли подтверждение наличия западных советников на Украине

Полянский: утечка подтверждает помощь советников в выборе целей ВСУ для ударов

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Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что утечка разговора немецких военных подтверждает, что на Украине находятся западные советники. Его слова опубликованы на сайте Постпредства РФ при ООН.

«В ходе этого же разговора мы услышали подтверждение того, что американские, британские и европейские военные советники непосредственно находятся на Украине и помогают ВСУ выбирать цели для ударов», — сказал Полянский в ходе выступления на заседании СБ ООН по Украине

Дипломат также обратил внимание на заявления «ряда безответственных европейских политиков», которые добиваются эскалации украинского конфликта. По его мнению, к прямому столкновению России и НАТО ведет позиция президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил участие военных западных стран в боевых действиях.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров. На записи они, предположительно, обсуждали варианты поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, чтобы Киев смог ударить по Крымскому мосту и складам боеприпасов. Американское издание Politico написало, что после произошедшего вероятность поставки Киеву Taurus значительно снизилась.

Ранее в Британии опровергли раскол в НАТО после скандала с прослушкой германских офицеров.

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Утечка разговора военных ФРГ
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