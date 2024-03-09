В Ростовской области отразили вторую за ночь атаку беспилотников ВСУ

В Ростовской области отразили вторую за ночь атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Василий Голубев.

«Подразделения ПВО отразили еще одну атаку в небе над Ростовской областью. Уничтожено несколько БПЛА на подлете к Морозовску <...> Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет», — сообщил Голубев.

Губернатор Ростовской области добавил, что в результате атаки ВСУ по Таганрогу никто не пострадал.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что обломки украинского беспилотника, уничтоженного российскими зенитчиками, упали на поликлинику №6 в Курске.

Глава региона уточнил, что обломки повредили часть кровли здания на Союзной улице, взрыва не произошло, при этом никто не пострадал.

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