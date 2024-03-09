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РИА Новости: украинских военных прописывали в приюте для бомжей

РИА Новости: СБУ прописывала своих офицеров в Мариуполе в приюте для бомжей

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Телеграм-канал Левый берег

Служба безопасности Украины (СБУ) прописывала своих офицеров в мариупольском приюте для бомжей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, соответствующие документы обнаружили российские силовики. Согласно бумагам, СБУ прописывала украинских офицеров в приюте для бомжей для конспирации.

«Когда Мариуполь был под киевским контролем, [СБУ] использовала приют для бомжей. А именно речь о социальной службе «Мариупольский городской центр граждан без определенного места жительства» по адресу: Мариуполь, Банный переулок, 5», — говорится в сообщении.

Как пояснил собеседник агентства, поэтому адресу в период с 2019 по 2020 гг. было зарегистрировано более десяти военнослужащих. Здание приюта переоборудовали из бывшего медвытрезвителя.

До этого газета The Guardian со ссылкой на украинских военнослужащих писала, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) признали, что без финансовой и военной помощи со стороны западных стран Киев не сможет продолжать вести боевые действия и «не выживет».

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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