Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Вашингтоне у Капитолия задержали мужчину с молотком

Полиция задержала мужчину с молотком, который пытался проникнуть в Капитолий

close
100%
Depositphotos

Полиция задержала мужчину с молотком, который пытался проникнуть в Капитолий. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию Капитолия Соединенных Штатов.

«Команда офицеров полиции Капитолия США быстро задержала мужчину с молотком, который пытался проникнуть в американский Капитолий», — заявили в полиции.

Известно, что мужчина был задержан после досмотра в центре для посетителей — рентген показал, что в сумке мужчины находился молоток. Задержание было произведено после того, как один из дежуривших офицеров полиции решил открыть подозрительную сумку, а ее хозяин попытался этому помешать.

Задержанный — 33-летний житель штата Огайо. Ему предъявлено обвинение в попытке нападения на полицейского.

До этого стало известно, что в США растет число угроз в адрес членом Конгресса на фоне обострения международной обстановки, в частности, эскалации палестино-израильского конфликта, который привел к протестам в США.

Ранее возле Белого дома десятки активистов собрались на акцию протеста после ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене. П

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами