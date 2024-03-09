В Вашингтоне у Капитолия задержали мужчину с молотком

Полиция задержала мужчину с молотком, который пытался проникнуть в Капитолий. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию Капитолия Соединенных Штатов.

«Команда офицеров полиции Капитолия США быстро задержала мужчину с молотком, который пытался проникнуть в американский Капитолий», — заявили в полиции.

Известно, что мужчина был задержан после досмотра в центре для посетителей — рентген показал, что в сумке мужчины находился молоток. Задержание было произведено после того, как один из дежуривших офицеров полиции решил открыть подозрительную сумку, а ее хозяин попытался этому помешать.

Задержанный — 33-летний житель штата Огайо. Ему предъявлено обвинение в попытке нападения на полицейского.

До этого стало известно, что в США растет число угроз в адрес членом Конгресса на фоне обострения международной обстановки, в частности, эскалации палестино-израильского конфликта, который привел к протестам в США.

Ранее возле Белого дома десятки активистов собрались на акцию протеста после ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене. П