В США объяснили, что мешает Киеву ремонтировать артиллерийские орудия на месте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и их подрядчики не могут сами ремонтировать гаубицы M777 из-за американских законов. Об этом сообщает издание Foreign Policy.

«Украинские компании не имеют разрешения в соответствии с американским экспортным законодательством на починку стволов американских гаубиц M777», — сообщает издание.

Отмечается, что те компании, которые могли бы предоставить Киеву услуги по ремонту орудий, неизбежно бы создавали копии деталей американского орудия — что приведет к нарушении прав интеллектуальной собственности BAE Systems Land & Armaments.

Одновременно эксперты и работники компании не имеют возможности отправиться на Украину для того, чтобы ремонтировать орудия на месте из-зи ограничения на перемещения американских дипломатов без разрешения Белого дома. Это ограничение касается также оружейных подрядчиков.

До этого на Западе рассказали о проблемах со снарядами ВСУ.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.