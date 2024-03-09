В миссии РФ в ООН заявили, что России нет смысла ликвидировать Зеленского

Россия не собирается устранять президента Украины Владимира Зеленского, так как для российской армии есть более приоритетные цели. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил первый заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Он подтвердил, что когда Зеленский вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом прибыл в Одессу, по целям в городе действительно наносился удар — однако украинские власти города не включали в тот день воздушную тревогу, которая обычно сопровождает западные делегации, пребывающие на Украину.

Полянский призвал коллег в Совбезе ООН подумать, действительно ли у России нет возможности точно и постоянно отслеживать перемещения Зеленского для того, чтобы нанести удар в любое время. Российский дипломат добавил, что западным коллегам стоит честно ответить на этот вопрос перед самими собой.

«Особенно с учетом того, что вы прекрасно знаете о том, что этим ударом был уничтожен цех по производству морских беспилотников, а точнее их сборки из поставляемых из Великобритании компонентов. Для нас эта цель гораздо важнее, чем мечущийся по прифронтовой зоне Зеленский, делающий селфи в городах перед тем, как их освобождает российская армия», — заявил Полянский.

Также российский дипломат отметил, что те западные союзники Киева, которые надеются на уничтожение Зеленского российским ударом, могут перестать на это рассчитывать, так как это не входит в планы России.

Полянский пояснил, что Зеленского избрали украинцы, а находится он под контролем Запада — вот этим сторонам и предстоит решать его судьбу.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре заявил, что выступает против участия России в мирном саммите.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что на Западе хотят заменить Зеленского на нового «Пилсудского».