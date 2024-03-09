Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В миссии РФ в ООН заявили, что России нет смысла ликвидировать Зеленского

Полянский заявил, что Россия не собирается устранять Зеленского

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Россия не собирается устранять президента Украины Владимира Зеленского, так как для российской армии есть более приоритетные цели. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил первый заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Он подтвердил, что когда Зеленский вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом прибыл в Одессу, по целям в городе действительно наносился удар — однако украинские власти города не включали в тот день воздушную тревогу, которая обычно сопровождает западные делегации, пребывающие на Украину.

Полянский призвал коллег в Совбезе ООН подумать, действительно ли у России нет возможности точно и постоянно отслеживать перемещения Зеленского для того, чтобы нанести удар в любое время. Российский дипломат добавил, что западным коллегам стоит честно ответить на этот вопрос перед самими собой.

«Особенно с учетом того, что вы прекрасно знаете о том, что этим ударом был уничтожен цех по производству морских беспилотников, а точнее их сборки из поставляемых из Великобритании компонентов. Для нас эта цель гораздо важнее, чем мечущийся по прифронтовой зоне Зеленский, делающий селфи в городах перед тем, как их освобождает российская армия», — заявил Полянский.

Также российский дипломат отметил, что те западные союзники Киева, которые надеются на уничтожение Зеленского российским ударом, могут перестать на это рассчитывать, так как это не входит в планы России.

Полянский пояснил, что Зеленского избрали украинцы, а находится он под контролем Запада — вот этим сторонам и предстоит решать его судьбу.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре заявил, что выступает против участия России в мирном саммите.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что на Западе хотят заменить Зеленского на нового «Пилсудского».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами