Старший оператор дрона, ефрейтор Жамсаран Бадмаев помог быстро уничтожить минометный расчет противника, недопустив обстрела российских позиций. Об его подвиге сообщает Министерство обороны России.

В сообщении военного ведомства отмечается, что благодаря оператору Бадмаеву украинский взводный опорный пункт с минометной позицией был обнаружен несмотря на маскировку.

«Ефрейтор Жамсаран Бадмаев своевременно передал на командный пункт информацию о его местонахождении, координаты цели, после чего осуществлял корректировку огня артиллерии. В ходе точного удара российских артиллеристов минометный расчет вместе с личным составом был уничтожен», — сообщили в Минобороны.

До этого авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую неделю сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, пять крылатых ракет Storm Shadow, а также зенитную управляемую ракету Patriot.

Кроме того, в оборонном ведомстве заявили о 796 сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) украинской армии.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил что Вооруженные силы РФ уничтожили реактивные системы залпового огня HIMARS благодаря действиям разведки и использованию БПЛА.