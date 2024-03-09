Сообщения о риске терактов в Москве сочли недостоверной информацией

Сообщения нескольких иностранных посольств о риске терактов в Москве в ближайшие 24 часа могут быть «уткой» или фейком. Об этом газете «Московский комсомолец» заявил президент союза «Офицеры Группы Альфа», подполковник запаса ФСБ Алексей Филатов.

Офицер пояснил, что террористы обычно выбирают праздничные либо другие торжественные мероприятия и дни, когда они проходят, для терактов. По словам Филатова, это дает террористам возможность усилить эффект террора.

«Но у нас же через неделю выборы: следующие выходные намного более «интересны» для террористов — кем бы они ни были. В общем, хочется верить, что это фейк», — заявил Филатов.

До этого стало известно, что Южная Корея, Чехия, Канада и Швеция предупреждают о риске терактов в России.

Ранее министерство иностранных дел Латвии призвало граждан отказаться от поездок в Россию.