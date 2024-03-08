Сейм Польши приостановил участие в договоре о вооруженных силах в Европе

Польский сейм практически единогласно принял закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает РИА Новости.

За инициативу высказались 435 депутатов, 5 проголосовали против.

Заместитель министра иностранных дел страны Владислав Теофил Бартошевский отметил, что страна не выходит из договора, а только приостанавливает его действие, так как на радикальные шаги со стороны Варшавы не готовы ее союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО).

До этого депутат Европейского парламента от польской партии «Право и справедливость», бывший премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что изменения в договоре о Европейском союзе направлены на снижение роли НАТО в Европе и, вероятно, на вывод американских войск из стран объединения.

По словам Шидло, военное сотрудничество Варшавы с Вашингтоном – важная гарантия безопасности страны. После начала боевых действий на Украине Соединенные Штаты направили в Польшу «значительные силы», что позволило стране чувствовать себя в безопасности, добавила парламентарий.

Ранее министр обороны Польши прокомментировал возможность отправки своих военных на Украину.