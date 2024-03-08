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Французские военные готовятся к высокоинтенсивному конфликту

Глава центра подготовки: ВС Франции готовятся к высокоинтенсивному конфликту

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Depositphotos

Франция готовится к высокоинтенсивному военному конфликту. Об этом сообщил руководитель центра боевой подготовки (CENTAC) в Майи-ле-Кан на востоке Франции полковник Аксель Дени, слова которого передает Politico.

«Мир раскрыл свою истинную природу: нестабильный, опасный, и не каждый здесь друг. Мы готовимся к культуре бдительности, готовности в кратчайшие сроки... CENTAC — единственное место во Франции, где можно увидеть, что такое война», — сказал он.

26 февраля в Париже состоялась экстренная конференция по украинскому конфликту. После ее завершения президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что одной из ключевых тем обсуждения стала возможность отправки западных войск на поле боя.

Позже президент Франции вновь призвал зарубежных партнеров подумать об отправке своих солдат на Украину.

8 марта Макрон уточнил свои заявления насчет возможной отправки войск на Украину, подчеркнув, что «не исключать чего-то не означает делать это».

Ранее МИД Франции оценил вероятность отправки своих войск на Украину.

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