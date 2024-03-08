Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве потребовали от Запада вернуть на Украину военных специалистов

Кулеба: Запад должен вернуть своих военных специалистов на полигоны Украины

close
100%
Ukrainian Defense Ministry Press Service/AP

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров снова отправить в страну своих военных специалистов, которые будут заниматься подготовкой бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«Я, честно, не понимаю, почему вопрос тренировочных миссий на Украине провоцирует так много споров. <…> Я не вижу причин, почему это не может продолжаться. Верните своих специалистов», — сказал дипломат на пресс-конференции с главами МИД Латвии, Литвы, Франции и Эстонии.

Кулеба также призвал страны Запада вернуть системы противовоздушной обороны (ПВО) на украинские полигоны.

Он отметил, что с 2014 по 2022 год на Украине было много тренировочных миссий, которые, по его словам, работали очень эффективно.

В прошлом году на Украине заверили, что не допустят присутствия войск других стран на своей территории до окончания конфликта. Так глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о готовности ряда стран альянса отправить свои войска на помощь Киеву.

Ранее глава МИД Украины призвал уехавших граждан вернуться для защиты страны.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами