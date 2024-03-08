В Киеве потребовали от Запада вернуть на Украину военных специалистов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров снова отправить в страну своих военных специалистов, которые будут заниматься подготовкой бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«Я, честно, не понимаю, почему вопрос тренировочных миссий на Украине провоцирует так много споров. <…> Я не вижу причин, почему это не может продолжаться. Верните своих специалистов», — сказал дипломат на пресс-конференции с главами МИД Латвии, Литвы, Франции и Эстонии.

Кулеба также призвал страны Запада вернуть системы противовоздушной обороны (ПВО) на украинские полигоны.

Он отметил, что с 2014 по 2022 год на Украине было много тренировочных миссий, которые, по его словам, работали очень эффективно.

В прошлом году на Украине заверили, что не допустят присутствия войск других стран на своей территории до окончания конфликта. Так глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о готовности ряда стран альянса отправить свои войска на помощь Киеву.

Ранее глава МИД Украины призвал уехавших граждан вернуться для защиты страны.