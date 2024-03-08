Объект инфраструктуры поврежден в Никопольском районе Днепропетровской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной областной администрации Сергей Лысак.

«Поврежден инфраструктурный объект», — написал Лысак.

Отмечается, что 8 марта в Днепропетровской области восемь раз была объявлена воздушная тревога.

Днем 8 марта сообщалось, что в пяти регионах на востоке, юге и в центре Украины объявлена воздушная тревога.

Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области получил повреждения в результате взрывов.

Также 8 марта Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку украинских военных атаковать объекты на территории Белгородской области с помощью беспилотников.

Ранее украинские солдаты признали, что Украина не выживет без Запада.