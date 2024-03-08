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Киевлянам начали платить за мобилизацию

«Страна.ua»: жители Киева начали получать по 30 тысяч гривен за мобилизацию

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Inna Varenytsia/Reuters

Киевские власти начали выплачивать деньги мобилизованным горожанам. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что уже 473 военнослужащих, которые были мобилизованы после 1 декабря 2023 года, получили выплаты в размере 30 тысяч гривен ($784). В Киевской городской администрации сообщили, что речь идет о единоразовых выплатах.

Для получения выплат необходимо предоставить копию идентификационного кода, паспорта гражданина Украины или ID-карты, справку из банка об открытии социального счета.

8 марта сообщалось, что на Украине в трех километрах от границы с Румынией задержали микроавтобус, в котором находились 34 уклониста.

В этот же день зампред комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Егор Чернев заявил, что жители Украины стали массового снимать денежные средства со своих банковских счетов из-за продолжающегося обсуждения в украинском парламенте законопроекта о мобилизации, в соответствии с которым гражданину могут заблокировать счета за неявку в военный комиссариат.

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что власти Украины будут вынуждены мобилизовать еще больше граждан, если США и их союзники сократят или прекратят помощь Киеву.

Ранее на Украине предложили наказывать детей уклонистов.

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