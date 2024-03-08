Стало известно о задержке с назначением Рютте генсеком НАТО

Назначение нового генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) займет больше времени, чем ожидалось. Об этом пишет Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники в Брюсселе и Гааге.

Отмечается, что самым вероятным кандидатом на должность генсека альянса является голландский премьер-министр Марк Рютте. По информации источника, Венгрия не поддерживает идею назначения Рютте на этот пост. Также есть информация, что Румыния собирается предложить на должность генсека НАТО действующего президента страны Клауса Йоханниса.

5 марта бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Европа должна поставлять Украине все нужное оружие, перейти к военной экономике и увеличить финансирование военного сектора для более масштабного производства вооружений.

До этого заместитель генсека НАТО Йенса Столтенберга Мирча Джоанэ заявил, что Украина рано или поздно может стать членом альянса, однако на данный момент сложно сказать, когда это может произойти.

Ранее в США рассказали, сколько осталось денег для Украины.