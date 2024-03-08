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В Минобороны Украины отчитались о числе женщин в армии

МО Украины: количество служащих в ВСУ женщин составляет 45,5 тысячи

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

В Министерстве обороны Украины заявили, что более 45,5 тысячи женщин служит в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

«Численность женщин в вооруженных силах Украины продолжает увеличиваться. По состоянию на январь 2024 года в украинской армии служит 45587 военнослужащих (женщин, — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это на 2108 человек больше, чем в октябре 2023 года.

Около 13,5 тысяч женщин-военнослужащих имеют статус участника боевых действий.

Ранее в исследовании, проведенном аналитическим изданием Texty.org.ua, была опубликована информация о том, что женщины могут пополнить мобилизационный резерв Украины. По данным опроса, из 5,6 млн женщин до 60 лет 46% воспитывают детей. Авторы исследования уверены, что объявление мобилизации для женщин без детей поможет пополнить резерв на 3 млн человек. В статье обосновывают привлечение женщин к службе принципами демократии, когда женщины имеют равные права с мужчинами и участвуют во всех видах деятельности, которые до этого считались «сугубо мужскими».

Ранее стало известно, что украинских женщин хотят привлечь к допризывной подготовке.

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