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Зеленский прокомментировал отставку Залужного и замену генералов

Зеленский назвал отставку генералов на Украине нормальной ситуацией

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Отставка украинских генералов является нормальной ситуацией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и замену некоторых генералов, передает «РБК-Украина».

«Я верю и очень надеюсь в улучшение ситуации на поле боя. И это отставка генералов — нормальная ситуация», — сказал Зеленский.

1 марта политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил, что новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский может быть уволен как и его предшественник, Валерий Залужный, вдобавок получив обвинения во всех недавних неудачах ВСУ.

29 февраля депутат парламента Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сказал, что в командовании Вооруженных сил Украины произойдут новые кадровые перестановки на уровне комбригов и генералов.

8 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о снятии Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. В тот же день глава государства объявил, что генерал-полковник Александр Сырский заменит Валерия Залужного на посту главкома.

Ранее в Германии раскрыли причины прорыва фронта Россией.

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