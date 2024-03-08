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В США заявили, что Россия возьмет под контроль еще больше украинских территорий

Профессор Миршаймер: Россия возьмет под контроль еще больше территорий Украины

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Нина Зотина/РИА Новости

Вооруженные силы РФ возьмут под контроль еще больше украинских территорий перед тем, как Запад призовет Киев к началу переговоров с Россией. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его мнению, ситуация на поле боя стремительно ухудшается для украинской армии. Он считает, что единственным выходом из этой ситуации являются переговоры. Профессор заявил, что администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена придется поработать с украинцами, чтобы подтолкнуть их к мирным переговорам.

8 марта президент США Джо Байден призвал утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Украине.

Днем ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок заявил, что Лондон считает важным добиться мира на Украине силой, при этом не допуская прямого столкновения НАТО с Россией

Ранее политолог назвал условие для начала переговоров по украинскому конфликту.

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