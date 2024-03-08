В США заявили, что Россия возьмет под контроль еще больше украинских территорий

Вооруженные силы РФ возьмут под контроль еще больше украинских территорий перед тем, как Запад призовет Киев к началу переговоров с Россией. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его мнению, ситуация на поле боя стремительно ухудшается для украинской армии. Он считает, что единственным выходом из этой ситуации являются переговоры. Профессор заявил, что администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена придется поработать с украинцами, чтобы подтолкнуть их к мирным переговорам.

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