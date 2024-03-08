Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны назвало количество потерь ВСУ на Херсонском направлении

МО РФ: ВСУ на Херсонском направлении потеряли более 295 человек за неделю

Вооруженные силы РФ за неделю заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины. Противник потерял более 295 человек.

Также министерство обороны сообщало, что ВС РФ за неделю улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. В ведомстве сообщили, что российские войска отразили 24 контратаки ВСУ. Отмечается, что противник потерял более 540 человек.

Кроме того, начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области получил повреждения в результате взрывов.

До этого российские артиллеристы нанесли удар по 230 объектам Вооруженных сил Украины под Купянском.

Отмечалось, что российские войска за неполные две недели ликвидировали три танка M1A1 Abrams на Авдеевском направлении, которые украинские войска берегли и не вводили в бой.

Ранее в Германии раскрыли причины прорыва фронта Россией.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами