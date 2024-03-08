Минобороны назвало количество потерь ВСУ на Херсонском направлении

Вооруженные силы РФ за неделю заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины. Противник потерял более 295 человек.

Также министерство обороны сообщало, что ВС РФ за неделю улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. В ведомстве сообщили, что российские войска отразили 24 контратаки ВСУ. Отмечается, что противник потерял более 540 человек.

Кроме того, начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области получил повреждения в результате взрывов.

До этого российские артиллеристы нанесли удар по 230 объектам Вооруженных сил Украины под Купянском.

Отмечалось, что российские войска за неполные две недели ликвидировали три танка M1A1 Abrams на Авдеевском направлении, которые украинские войска берегли и не вводили в бой.

Ранее в Германии раскрыли причины прорыва фронта Россией.