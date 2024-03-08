ВСУ потеряли более 1600 военных на Южно-Донецком направлении за неделю

Российские войска за неделю нанесли поражение шести бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери противника составили 1620 военных. Об этом сообщили в Минобороны во время брифинга.

Боевые столкновения произошли в районе населенных пунктов Новодонецкое, Угледар, Доброполье, Шевченко, Старомайорское Донецкой народной республики и Малиновка Запорожской области.

Также были отражены три контратаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики.

Помимо потерь в живой силе, противник лишился шести танков, 13 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, семи орудий полевой артиллерии, боевой машины РСЗО «Град».

Ситуация на фронте для ВСУ остается сложной. Об этом написал британский эксперт Александр Меркурис. Он отметил, что украинская армия не может сохранить западное вооружение и технику.

До этого сообщалось, что американские военные стратеги, в том числе министр обороны Ллойд Остин, считают, что Украине необходимо сконцентрироваться на одной большой битве. Вместо этого ВСУ тратят силы в боях за города, которые, по словам американских чиновников, «не имеют стратегической ценности».

Ранее в США раскрыли, что привело к больших потерям в рядах ВСУ.