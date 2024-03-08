Минобороны России в своем брифинге заявило, что недельные потери Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении составили семь танков, в том числе два Abrams.

По данным ведомства, за неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2860 военных, 34 боевые бронированные машины, 47 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО HIMARS и боевую машину ЗРК «Стрела-10».

Подразделения российской группировки войск «Центр» за неделю продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции на данном направлении, отметили в министерстве.

До этого военный аналитик Скотт Риттер заявил, что украинские военные не прошли достаточную подготовку для участиях в боевых действия американских танков Abrams, поэтому боевые машины использовались Вооруженными силами Украины неправильно.

6 марта в США заявили, что растущее число подбитых танков M1 Abrams на Украине показало, что они ничем не лучше других бронемашин.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.