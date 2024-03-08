Солдаты ВС России с передовой поздравили женщин с 8 Марта

Российские военнослужащие с передовой поздравили женщин с 8 Марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Представительниц прекрасного пола поздравили военнослужащие 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота.

«Хотим поздравить дорогих женщин со всех уголков нашей необъятной Родины с 8 Марта! Спасибо вам за то, что вы есть в нашей жизни», — говорится в сообщении.

Военные отметили смелость и отвагу женщин в помощи российским бойцам в это время.

До этого исследование показало, что самыми желанными подарками на 8 Марта у российских женщин стали сладости и косметические наборы. Еще один популярный ответ – «просто отдохнуть».

Среди желающих отдохнуть 24% женщин рассказали, что с удовольствием примут такой подарок, как уборка в квартире, еще 14% хотят побыть наедине со своей семьей, партнером или просто в одиночестве. 36% респонденток рассказали, что хотели бы провести праздничный день максимально весело вне дома.

Ранее россиянину с необычным поздравлением на 8 Марта потребовалась помощь спасателей.