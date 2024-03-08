В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Сирена звучала больше двух часов. О запуске сигнала Гладков сообщал в 11:16 мск, о его отмене — в 13:31 мск.

По данным Минобороны РФ, около 12:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Белгородской области три украинских беспилотника.

Около 13:00 силы ПВО пресекли еще одну подобную атаку c применением двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Аппараты были уничтожены над территорией Белгородской области.

До этого Минобороны Великобритании сообщило, что выделит дополнительные £125 млн ($160 млн) на закупку беспилотников для Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Это позволит довести число переданных украинской армии беспилотников до 10 тысяч.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.