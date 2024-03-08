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Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ

Украинский пленный Гуприн рассказал о жизни в трубах во время обучения в ВСУ

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Украинские мобилизованные во время обучения на базах подготовки украинской армии живут в сточных трубах и подвергаются издевательствам. Об этом рассказал военнопленный солдат ВСУ Александр Гуприн, пишет РИА Новости.

«Мы жили в трубах. Я знаю, что жили в трубах. Трубы, ну знаете, как два ставка (пруда) соединены — и чтобы вода протекала, вот такие огромные там, ну… Ну, грубо говоря, сточная труба», — сказал пленный.

В учебной части военные часто подвергались жестким наказаниям со стороны командования. Среди подобных мер было привязывание военных к дереву. Провинившегося также могли заставить копать яму глубиной два метра.

Другой украинский военнопленный по имени Владимир Бугарь, который сдался ВС РФ во время боев в Авдеевке, рассказал об ужасных условиях содержания в ВСУ, из-за которых он обморозил ноги.

По его словам, изначально его мобилизовали под ложным предлогом, вызвав в сельсовет, после чего увезли на подконтрольную Украине территорию ДНР. Военный утверждает, что украинских солдат содержали как заключенных, им не хватало даже еды и воды.

Ранее украинский пленный рассказал, как спецслужбы забрали его сослуживцев за критику главкома ВСУ Сырского.

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