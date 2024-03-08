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Глава Минобороны ФРГ заявил, что поставки ракет Taurus не решат конфликт на Украине

Писториус: Taurus не решат конфликт на Украине, ФРГ не будет поставлять их

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AP

Поставка Украине ракет дальнего действия Taurus не станет решающей в конфликте на Украине, Германия не планирует поставлять их. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Антти Хяккяненом, передает РИА Новости.

По его словам, никто не хочет вводить войска на Украину, при этом такие дискуссии ведутся и дальше, но их следует прекратить.

«Теперь перейдем к другому аспекту — ракетам дальнего радиуса действия. Мы всегда подчеркивали, что такие ракеты дальнего действа не решат эту войну», — сказал Писториус.

Дальнобойные ракеты могли бы помочь Украине «в той или иной точке на фронте», считает глава военного ведомства. Однако Германия не намерена «переступать решающую линию» и не готова поставлять Taurus, добавил он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого в США заявили об акте войны между Германией и Россией.

Ранее в ФРГ объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.

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