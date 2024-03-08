Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЦАХАЛ заявили, что не стреляли по гуманитарному конвою в Газе

Армия обороны Израиля опровергла стрельбу по гуманитарному конвою в секторе Газа

close
100%
Dylan Martinez/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что израильские военнослужащие не обстреливали гуманитарный конвой в секторе Газа 29 февраля. Об этом пишет The Times of Israel.

При этом внутреннее расследование показало, что огонь был открыт по людям, которые могли потенциально угрожать израильским военным.

По данным расследования ЦАХАЛ, 29 февраля у распределительного центра в Газе собрались около 12 тысяч человек в ожидании грузовиков с гуманитарной помощью. В армии обороны Израиля утверждают, что во время беспорядков, возникших из-за давки, к солдатам ЦАХАЛ приблизились жители Газы, «создав для них угрозу». Израильские военные открыли предупредительный огонь. Согласно утверждению ЦАХАЛ, некоторые люди продолжили приближаться к военным и был открыт «точечный огонь по нескольким из них, чтобы устранить угрозу».

До этого стало известно, что ХАМАС отверг условия Израиля по возвращению перемещенного населения на север сектора Газа.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами