В ЦАХАЛ заявили, что не стреляли по гуманитарному конвою в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что израильские военнослужащие не обстреливали гуманитарный конвой в секторе Газа 29 февраля. Об этом пишет The Times of Israel.

При этом внутреннее расследование показало, что огонь был открыт по людям, которые могли потенциально угрожать израильским военным.

По данным расследования ЦАХАЛ, 29 февраля у распределительного центра в Газе собрались около 12 тысяч человек в ожидании грузовиков с гуманитарной помощью. В армии обороны Израиля утверждают, что во время беспорядков, возникших из-за давки, к солдатам ЦАХАЛ приблизились жители Газы, «создав для них угрозу». Израильские военные открыли предупредительный огонь. Согласно утверждению ЦАХАЛ, некоторые люди продолжили приближаться к военным и был открыт «точечный огонь по нескольким из них, чтобы устранить угрозу».

До этого стало известно, что ХАМАС отверг условия Израиля по возвращению перемещенного населения на север сектора Газа.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.