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В Германии заявили о нежелании быть воюющей стороной

Глава МО ФРГ Писториус: ракеты Taurus не решат конфликт на Украине

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Lisi Niesner/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ не поставляет крылатые ракеты Taurus Украине, потому что не хочет быть воюющей стороной. Его речь на пресс-конференции в Хельсинки транслировал телеканал Phoenix.

«Мы всегда подчеркивали, что такие дальнобойные ракеты не определят исход этой войны», — сказал Писториус.

Министр подчеркнул, что Taurus пока не поставлены, поскольку существует основная линия, которую Германия не преступит.

«Мы не будем воюющей стороной», — сказал глава оборонного ведомства.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

7 марта газета Politico писала, что канцлер Германии Олаф Шольц выступает против отправки дальнобойных ракет Taurus Украине, поскольку боится конфронтации с Россией. Издание подчеркивало, что в ФРГ до сих пор есть «страх спровоцировать» РФ, поскольку «трудно найти немецкую семью, не травмированную вторжением в Россию».

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Шольц поступил разумно, отказавшись поставлять на Украину ракеты Taurus.

Ранее стало известно о позиции жителей ФРГ по вопросу передачи Taurus Киеву.

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