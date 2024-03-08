Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Запорожской области заявили о смещении линии фронта на километр

Рогов: войска РФ на километр сдвинули линию фронта в районе Вербового

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что войска РФ за минувшие сутки на километр сдвинули линию фронта в районе села Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши военные благодаря тактическим успехам за последние сутки на километр сдвинули линию фронта западней села Вербовое по направлению к Работино», — сказал Рогов.

Он отметил, что само село Вербовое находится под контролем российской армии, и попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) там пресекаются. По словам Рогова, в настоящее время продолжаются бои за Работино, несмотря на усилия украинских войск удержать населенный пункт.

7 марта Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск «Центр» заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении.

8 марта губернатор Запорожской области Евгения Балицкий выразил надежду, что Вооруженные силы России в ближайшее время возьмут под свой контроль всю часть региона, занятую украинскими войсками.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ несут огромные потери в попытке удержать подступы к Работино.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами