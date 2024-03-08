В Запорожской области заявили о смещении линии фронта на километр

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что войска РФ за минувшие сутки на километр сдвинули линию фронта в районе села Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши военные благодаря тактическим успехам за последние сутки на километр сдвинули линию фронта западней села Вербовое по направлению к Работино», — сказал Рогов.

Он отметил, что само село Вербовое находится под контролем российской армии, и попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) там пресекаются. По словам Рогова, в настоящее время продолжаются бои за Работино, несмотря на усилия украинских войск удержать населенный пункт.

7 марта Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск «Центр» заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении.

8 марта губернатор Запорожской области Евгения Балицкий выразил надежду, что Вооруженные силы России в ближайшее время возьмут под свой контроль всю часть региона, занятую украинскими войсками.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ несут огромные потери в попытке удержать подступы к Работино.