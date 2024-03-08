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В США арестован сержант, продававший китайцам секретные документы

Сотрудника разведки США арестовали за продажу секретов Китаю

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US Army

Военнослужащий американской армии сержант Корбейн Шульц обвиняется властями США в продаже Китаю секретных военных документов, связанных с организацией обороны Тайваня, российско-украинским конфликтом и военными возможностями Пентагона. Об этом сообщает CBS News.

Сержант был арестован 7 марта и обвинен по шести пунктам, включая заговор и взяточничество. На службе в американской армии он находился с 2018 года, занимая должность аналитика разведки. С июня 2022 года он вступил в переписку по зашифрованным каналам с неизвестным лицом из Гонконга и стал за вознаграждение «сливать» ему секретные документы. Следствие полагает, что взамен сержант получил вознаграждение в размере $42 тысяч. В одном из сообщений он якобы сказал своему куратору: «Мне нужно вернуть мой второй BMW».

В числе прочего Шульц по запросу сообщника «отправлял информацию о высокомобильных артиллерийских ракетных системах, которые США отправляли Украине для использования против России».

27 февраля сообщалось, что в США арестован бывший информатор ФБР по делу об импичменте Байдена Смирнов.

Ранее высокопоставленный сотрудник Капитолия попал под следствие из-за помощи ВСУ.

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