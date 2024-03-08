Минобороны Франции заявило, что вопрос отправки военных на Украину не стоит на повестке

Вопрос об отправке французских боевых наземных войск на Украину не стоит на повестке. Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире BFMTV-RMC.

Таким образом он подтвердил, что президент республики Эммануэль Макрон не высказывался в пользу «совместной войны» на международной конференции в Париже, пишет BFMTV.

«Разные гипотезы обсуждались. Но речь не идет о войсках, участвующих в боевых действиях», — сказал глава ВС Франции.

Лекорню отметил, что есть несколько направлений помощи Украине, включая «схемы военного присутствия для разминирования, обучения украинских солдат на украинской земле».

Мы уже не находимся в той ситуации, что два года назад, отметил он.

Нужно дать Украине оружие, но не слишком много, поэтому всякий раз, когда появляется какой-либо инструмент для помощи Украине, он сразу же отвергается, добавил министр.

До этого L'Indépendant писала, что Макрон на встрече с лидерами парламентских партий назвал условия, при которых французские войска начнут интервенцию на Украину.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.