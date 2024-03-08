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Минобороны Франции заявило, что вопрос отправки военных на Украину не стоит на повестке

Глава МО Франции заявил, что об отправке военных на Украину не может быть и речи

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Global Look Press

Вопрос об отправке французских боевых наземных войск на Украину не стоит на повестке. Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире BFMTV-RMC.

Таким образом он подтвердил, что президент республики Эммануэль Макрон не высказывался в пользу «совместной войны» на международной конференции в Париже, пишет BFMTV.

«Разные гипотезы обсуждались. Но речь не идет о войсках, участвующих в боевых действиях», — сказал глава ВС Франции.

Лекорню отметил, что есть несколько направлений помощи Украине, включая «схемы военного присутствия для разминирования, обучения украинских солдат на украинской земле».

Мы уже не находимся в той ситуации, что два года назад, отметил он.

Нужно дать Украине оружие, но не слишком много, поэтому всякий раз, когда появляется какой-либо инструмент для помощи Украине, он сразу же отвергается, добавил министр.

До этого L'Indépendant писала, что Макрон на встрече с лидерами парламентских партий назвал условия, при которых французские войска начнут интервенцию на Украину.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.

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