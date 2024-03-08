Минобороны Британии столкнулось с крупнейшей нехваткой средств с 2012 года

Минобороны Великобритании столкнулось с крупнейшим с 2012 года дефицитом бюджета на закупку и обслуживание военного имущества размером в почти £17 млрд. Об этом говорится в отчете Комитета британского парламента по контролю расходов бюджетных средств.

С 2012 года Минобороны Великобритании ежегодно формирует план распределения бюджета на закупку и обслуживание военного имущества.

Согласно новому отчету, опубликованному на сайте парламента, оборонное ведомство выделило финансирование в размере £288,6 млрд для текущего плана на ближайшие 10 лет. Однако прогнозируемые затраты выросли на £65,7 млрд до £305,5 млрд, из-за чего образовался дефицит в £16,9 млрд.

В декабре 2023 года о рекордном дефиците бюджета Великобритании на новое вооружение и технику писала газета Financial Times.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал убедить производящие оружие в государствах НАТО компании повысить производительность для того, чтобы в течение по меньшей мере двух лет удовлетворить нужды Украины в вооружениях.

Ранее в Британии опровергли продажу авианосца из-за нехватки средств.