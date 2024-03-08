Макрон назвал условия для ввода войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с лидерами парламентских партий назвал условия, при которых войска страны начнут интервенцию на Украину. Об этом сообщает издание L'Indépendant.

Подробности встречи раскрыл глава Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель. По его словам, Макрон заявил, что продвижение фронта в сторону Киева или стремительное наступление Вооруженных сил РФ на юге с взятием под контроль Одессы — это сценарий, который «может привести к интервенции» на Украину.

Представитель партии «Непокоренная Франция» Мануэль Бомпар сказал изданию, что парламентская оппозиция осталась обеспокоенной по итогам встречи с Макроном.

До этого стало известно, что французский лидер заявил об отсутствии «красных линий» в вопросах поддержки Украины. Эти слова вызвали бурную реакцию как в России, так и в его собственной стране. В Кремле подчеркнули, что политика Макрона «не соответствует интересам французов». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В то же время Макрон отмечал, что Франция не рассматривает вопрос об отправке в ближайшем будущем военнослужащих на Украину.

Ранее в Эстонии раскрыли смысл заявлений Макрона по Украине.