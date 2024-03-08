Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военному из Тувы присвоили звание Героя России за уничтожение колонны ВСУ

Уничтожившему колонну ВСУ военнослужащему из Тувы присвоили звание Героя России

close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Старшему лейтенанту из Тувы Чалыму Чулдум-оолу, уничтожившему колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ), присвоено звание Героя России. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Тувы Владислав Ховалыг.

«У Тувы еще один герой! Старший лейтенант Чалым Сюндюпович Чулдум-оол из 55-й гвардейской бригады. Спасибо Верховному Главнокомандующему за решение!» — говорится в сообщении.

До этого Герой России полковник Рустам Сайфуллин, дважды раненный в ходе специальной военной операции на Украине, вновь вернулся на фронт.

Рустам Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. Одно из ранений он получил в ходе операции по переправе через Северский Донец. За мужество и героизм военный получил звание Героя России.

В сентябре 2023 года Сайфуллин заявлял, что страны НАТО привыкли вести войну с неподготовленными армиями, поэтому их методы оказываются неэффективными против Вооруженных сил России.

Ранее Герой России рассказал о срыве наступления украинской армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами