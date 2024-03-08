Военному из Тувы присвоили звание Героя России за уничтожение колонны ВСУ

Старшему лейтенанту из Тувы Чалыму Чулдум-оолу, уничтожившему колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ), присвоено звание Героя России. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Тувы Владислав Ховалыг.

«У Тувы еще один герой! Старший лейтенант Чалым Сюндюпович Чулдум-оол из 55-й гвардейской бригады. Спасибо Верховному Главнокомандующему за решение!» — говорится в сообщении.

До этого Герой России полковник Рустам Сайфуллин, дважды раненный в ходе специальной военной операции на Украине, вновь вернулся на фронт.

Рустам Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. Одно из ранений он получил в ходе операции по переправе через Северский Донец. За мужество и героизм военный получил звание Героя России.

В сентябре 2023 года Сайфуллин заявлял, что страны НАТО привыкли вести войну с неподготовленными армиями, поэтому их методы оказываются неэффективными против Вооруженных сил России.

Ранее Герой России рассказал о срыве наступления украинской армии.