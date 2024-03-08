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В Волгоградской области сбили еще четыре украинских беспилотника

Минобороны РФ: над Волгоградской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ

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Shutterstock

Над Волгоградской областью уничтожили еще четыре беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Восьмого марта около 07.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Все беспилотники уничтожены дежурными средствами ПВО, подчеркнули в Минобороны.

Утром 8 марта министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО этой ночью уничтожили 11 БПЛА над Волгоградской областью и один над Белгородской.

7 марта украинский беспилотник сбили в Белгородской области. В этот день сообщалось, что два беспилотника ВСУ долетели до Ленинградской области благодаря низкой высоте планирования. Их не могли сбить из-за густого леса, над которым они пролетали. Позже их уничтожили российские истребители.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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