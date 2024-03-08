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Экипажи Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Авдеевском направлении

МО: бомбардировщики Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по укрепрайону ВСУ

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по укрепрайону противника на Авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что удар был нанесен бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), который позволяет наносить точные удары.

Экипажи вернулись на аэродром вылета после подтверждения об уничтожении целей, рассказали в министерстве.

До этого издание The New York Times сообщило, что одной из причин отступления Вооруженных сил Украины является «удивительно слабая» линия обороны к западу от Авдеевки. Обозреватели издания изучили спутниковые снимки, которые были сделаны компанией Planet Labs, и удивились «разреженным рудиментарным траншеям».

В статье говорится, что украинская армия не сделала ничего для защиты ключевых транспортных магистралей. ВСУ даже не смогли создать минимальные преграды для российских танков, поэтому сейчас украинская армия вынуждена отступать. New York Times подчеркивает, что теперь все формируется в спешке и с плохим качеством.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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