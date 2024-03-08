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Французский экс-премьер раскрыл риски ввода сил НАТО на Украину

Экс-премьер Франции считает, что ввод НАТО на Украину спровоцирует ядерную войну

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Christophe Ena/AP

Ввод вооруженных сил стран НАТО на Украину спровоцирует ядерную войну между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом заявил экс-премьер-министр Франции Доминик де Вильпен в эфире телеканала LCI.

«Размещение сухопутных войск НАТО на Украине представляет риск, который для держав, несущих за это ответственность, неприемлем», — считает де Вильпен.

По мнению французского политика, реальную опасность ядерной эскалации несет отправка солдат французской армии для участия в боевых действиях на Украине. Де Вильпен считает, что отправка медицинского персонала, советников и специалистов не вызовет немедленной эскалации.

До этого венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради заявил, что у России нет смысла и причин нападать на Европу, так как любой вооруженный конфликт неизбежно приведет к третьей мировой войне.

Венгерский эксперт также отметил мгновенную негативную реакцию европейских лидеров на идею президента Франции Эммануэля Макрона отправить западные войска на Украину.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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