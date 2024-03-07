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Украинского пограничника задержали за помощь уклонистам, бегущим от армии

На границе Украины и Румынии задержали пограничника, переправлявшего уклонистов

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

На границе Украины и Румынии задержали украинского пограничника, переправлявшего уклонистов за пределы Украины. Об этом сообщает Государственное бюро расследований в социальных сетях.

«По данным следствия, правоохранитель из Буковины предложил мужчине за 3 тысячи долларов довезти его до места около границы, где он не попадет на пограничный наряд», — сообщили в ГБР.

Буковина — это пограничный регион, который располагается в Румынии и на Украине — в Черновицкой области. У задержанного пограничника при себе были обнаружены 115 тыс. гривен.

До этого в Одесской области были задержаны четыре человека при попытке уйти от мобилизации в соседнюю страну, скрываясь от тепловизоров пограничников с помощью спасательных изотермических одеял.

По словам уклонистов, они пытались попасть за границу по маршруту, который нашли в мессенджерах. За нелегальное прохождение границы мимо пунктов пропуска они заплатили от $3 тыс. до $8 тыс.

Ранее в погранслужбе Украины рассказали о ежедневных попытках граждан сбежать из страны.

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