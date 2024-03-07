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Пентагон подтвердил помощь спецназа США на Украине

В Пентагоне заявили, что спецназ США оказывает поддержку ВСУ

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Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

Войска специального назначения (спецназ) Соединенных Штатов оказывают поддержку Вооруженным силам Украины. Об этом заявил помощник министра обороны США по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер, передает ТАСС.

«Насколько я понимаю, решение президента заключалось в том, чтобы на Украине не было военных. И это также касалось использования специальных операторов», — заявил Майер.

Он добавил, что из-за указанных ограничений, Пентагон не может оказывать прямую поддержку украинским военным на фронте — поэтому помощь оказывается «из-за пределов Украины».

Также Майер подтвердил, что спецназ Соединенных Штатов находился на Украине до начала специальной военной операции.

До этого стало известно, что в США расследуют якобы применение ВС РФ систем Starlink.

Законодатели обеспокоены тем, что Starlink теперь якобы «может предоставить преимущество России после того, как представители украинской разведки заявили об использовании ВС РФ системы спутниковой связи Starlink».

Ранее стало известно, что администрация Байдена запросит увеличение расходов Пентагона.

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Операция на Украине
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