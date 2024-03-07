Министр обороны Британии обсудил с Зеленским усиление ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что обсудил с государственным секретарем Великобритании по обороне Грантом Шаппсом в Киеве усиление противовоздушной обороны (ПВО) и «дальнобойные возможности» для украинской армии.
Украинский президент отметил, что в ходе встречи обсуждалось продолжение оборонного сотрудничества между двумя странами.
«Основное внимание – усилению ПВО, дальнобойным возможностям нашей армии, обеспечению других неотложных потребностей в вооружении и боеприпасах, а также вопросу совместного производства оружия», — уточняете в публикации.
До этого на сайте МИД Украины появилось сообщение о том, что экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный назначен послом Украины в Великобритании.
О планах отправить Залужного послом в Британию сообщалось неоднократно. Однако источники сообщали, что на подобное предложение, поступившее от Зеленского в феврале, экс-главком ВСУ ответил отказом.
Ранее глава МИД Британии Кэмерон заявил, что добиться мира на Украине можно только силой.