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Министр обороны Британии обсудил с Зеленским усиление ПВО

Глава МО Британии Шаппс обсудил с Зеленским «дальнобойные возможности» ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что обсудил с государственным секретарем Великобритании по обороне Грантом Шаппсом в Киеве усиление противовоздушной обороны (ПВО) и «дальнобойные возможности» для украинской армии.

Украинский президент отметил, что в ходе встречи обсуждалось продолжение оборонного сотрудничества между двумя странами.

«Основное внимание – усилению ПВО, дальнобойным возможностям нашей армии, обеспечению других неотложных потребностей в вооружении и боеприпасах, а также вопросу совместного производства оружия», — уточняете в публикации.

До этого на сайте МИД Украины появилось сообщение о том, что экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный назначен послом Украины в Великобритании.

О планах отправить Залужного послом в Британию сообщалось неоднократно. Однако источники сообщали, что на подобное предложение, поступившее от Зеленского в феврале, экс-главком ВСУ ответил отказом.

Ранее глава МИД Британии Кэмерон заявил, что добиться мира на Украине можно только силой.

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