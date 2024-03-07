На Украине демобилизуют срочников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации из украинской армии солдат-срочников в апреле-мае 2024 года. Соответствующий документ размещен на сайте главы государства.

Согласно указу, в этот срок должны будут уволить «в запас из ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной воинской службы, срок воинской службы которых истек во время действия военного положения, военная служба которых была продлена сверх установленных сроков».

В конце февраля Зеленский утвердил закон о мобилизации тех военнослужащих, которые были на срочной службе на 24 февраля 2022 года и которых перевели после этого служить бессрочно. Президент сам внес этот документ на рассмотрение Верховной рады 22 февраля с пометкой «неотложно». Депутаты приняли документ на следующий день, дополнив первоначальный вариант нормой об отказе призывать демобилизованных в течение года.

В декабре министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что полная демобилизация в стране возможна только после окончания конфликта.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.