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Глава МИД Германии призвала передать Украине больше дальнобойного оружия

Бербок: заинтересованные в мире страны должны передать Украине больше оружия

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Global Look Press

Государства, которые хотят добиться мира на Украине, должны передать ей больше дальнобойного оружия и систем противовоздушной обороны (ПВО). Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает ТАСС.

В четверг, 7 марта, глава внешнеполитического ведомства ФРГ провела совместную пресс-конференцию с британским коллегой Дэвидом Кэмероном. Мероприятие состоялось в Берлине.

«Те, кто хочет достижения мира <...>, должен для Украины мобилизовать все средства», — заявила министр.

Она уточнила, что эта мера предполагает поставку большего количества боеприпасов и дальнобойного оружия в зону боевых действий. То же касается средств ПВО, которые нужны Украине для обеспечения «своего выживания».

До этого министерство обороны Германии сообщило о расширении международной коалиции по обеспечению Украины системами противовоздушной и противоракетной обороны. В ведомстве рассказали, что к соответствующей работе подключилась Норвегия. При этом изначально в коалицию, возглавляемую Берлином и Парижем, входили 15 держав.

Ранее МИД ФРГ настоятельно рекомендовал гражданам страны не посещать РФ.

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