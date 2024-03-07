Политолог оценил заявление Киева о подготовке к контрударам в 2024 году

Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал сообщение украинской стороны о подготовке контрударов в 2024 году. По его словам, Киев переходит к созданию ударных групп вместо идеи полноценного контрнаступления из-за нехватки оружия и живой силы.

«Тем не менее желание получать помощь от западных стран, в том числе и финансовую, у руководства страны сохраняется. Поэтому офис Зеленского попробует создать одну или несколько групп для контрударов по российским позициям», — сказал эксперт

Он допустил, что Запад использует Украину уже не для того, чтобы нанести поражение России, а чтобы принудить Москву к переговорам на максимально выгодных для него условиях.

«В первую очередь это необходимо для сохранения лица. Чтобы попытаться достичь цели, они и дальше руками ВСУ будут имитировать бурную деятельность на поле боя. И ударные группировки вполне для этого подойдут», — отметил Скачко.

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк до этого заявил, что ВСУ собираются создать спецгруппировку и в этом году перейти к контрударам.

Военачальник обратил внимание на необходимость вывести части, которые требуют доукомплектования и обновления, на полигоны, чтобы создать группировку, способную на контрударные действия.

Ранее в США призвали Киев провести переговоры с РФ, пока Украина еще существует.